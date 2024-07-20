Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

Херсонес Таврический — уникальный археологический памятник и единственный объект культурного наследия ЮНЕСКО на территории Крыма. Этим летом украинские СМИ стали писать, что остатки античного города уничтожают. Хотя спутниковые снимки показывают, что основные элементы ансамбля остались на месте, поводов для спокойствия немного — в непосредственной близости от древнего города уже несколько лет активно ведётся стройка религиозного и просветительского комплекса. Столь пристальное внимание к Херсонесу за пределами академического сообщества легко объяснимо — Путин неоднократно говорил об особой роли этого места в российской истории и еще несколько лет назад призвал создать здесь "русскую Мекку". Ася Зольникова рассказывает, что произошло с археологическим заповедником за последние десять лет.

В минувшую среду исполнилось 10 лет с момента крушения "малайзийского боинга" — самолёта, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого ракетой из российского комплекса "Бук" в небе над Донбассом. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 298 человек, две трети из них — подданные Нидерландов. Среди погибших были Эрик ван Хайнинген, его жена Тина и их сын Зейхер. Екатерина Гликман вместе с братом Эрика Роббертом и его семьёй посетила траурные мероприятия, приуроченные к печальному юбилею.

До 2022 года Иван Бежанов строил успешную работу в консалтинге — работал в московских представительствах мировых лидеров отрасли, затем перешел в структуры госкорпорации "Ростех". В соцсетях мужчина хвастался 250-метровой квартирой в центре Москвы, рассказывал о поездках к шаманам в Бурятию и делился впечатлениями от прохождения курсов Тони Роббинса и Елены Блиновской. До 2022 года Александр Махнёв, уроженец Луганска и выпускник Киевского политехнического института, строил карьеру физика-ядерщика в Москве и проводил эксперименты на базе ЦЕРН. Объединило этих двух людей полномасштабное российское вторжение в Украину — Бежанов и Махнёв вошли в команду конструкторского бюро, производящего дроны для армии РФ. Егор Феоктистов рассказывает, что известно об участниках этого коллектива.

В селе Крылово под Пермью уже полтора десятка лет проходит фестиваль "Веселый коровяк". Гвоздь программы — соревнования по метанию коровьих лепешек, пришедшие на Урал из США. О фестивале, совмещенном с Днем села, регулярно пишут СМИ, но ироничный тон и отсутствие деталей показывают: авторы заметок в Крылово явно не были. Иван Козлов решил исправить эту несправедливость и отправился в Пермский край — не только понаблюдать за соревнованиями, но и самому в них поучаствовать.

Год назад в России вступил в силу закон, позволяющий региональным парламентам самостоятельно определять методы борьбы с бездомными собаками. Власти Бурятии постановили, что животных нужно усыплять, если после отлова и помещения в приют ему не нашли новый дом в течение месяца. В январе 2024-го норму впервые привели в действие — в одном из приютов Улан-Удэ убили сразу 18 собак. Но благодаря волонтерам сотни псов были переправлены в другие регионы (и даже страны) и нашли там новый дом. Наталья Федотова рассказывает историю дворняги Аюны, чью жизнь удалось таким образом спасти, и противостоянии зоозащитников с властями Бурятии.

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