Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По выходным мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

Утром 8 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву и другим городам Украины. В столице одна из ракет попала в "Охматдет" — крупнейшую в стране детскую больницу, в момент удара там находилась по меньшей мере тысяча человек. Трое из них (двое взрослых и один ребенок) погибли. Работающая в "Охматдете" врач-трансплантолог Анна Брудна рассказала Лилии Яппаровой, как больница пережила обстрел и что происходит с ее пациентами сейчас.

Российская пропаганда уже больше двух лет распространяет поддельные обложки сатирических (и не только) журналов, высмеивающие Украину и страны Запада. В последние месяцы эти карикатуры уже не расходятся так, как в 2022-м — на этом фоне выделяются фейковые обложки издания The Economist, собравшие миллионы просмотров в Telegram. Выяснилось, что за ними стоит не Кремль или близкие к нему структуры, а сеть каналов, которые маскируются под крупные западные СМИ и знаменитостей, благодаря таким подделкам набирают сотни тысяч подписчиков и зарабатывают миллионы рублей на рекламе. Евгений Бунтман и Даниил Федкевич рассказывают, как устроена эта сеть.

Артём родился недалеко от Донецка, в середине 2010-х жил в одной из западных областей Украины, но, расставшись с девушкой, вернулся на малую родину. Мужчине не понравилось, как изменился Донбасс с приходом "русского мира", попробовал переехать в Киев, но в итоге осел в Москве — нашел работу в IT, снимал квартиру в престижном районе и много путешествовал. В феврале 2022-го Артём отправился в Донецк, чтобы поздравить маму с днем рождения — и попал на фронт, куда никогда не стремился. Ни военного билета, ни контракта с армией у мужчины так и не появилось — и теперь он, после объявления в розыск за дезертирство, прячется в Подмосковье. Его историю рассказывает Анна Рыжкова.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину казахстанские православные священники стали все чаще говорить о необходимости отделиться от РПЦ, ведь патриарх Кирилл последовательно поддерживает войну. Пока что это движение невелико, но на его лидера иеромонаха Иакова уже пишут доносы, по которым даже открывают уголовные дела. Рамиль Ниязов-Адылджян поговорил со сторонниками и противниками отделения казахстанских православных от РПЦ и рассказывает, каковы перспективы у этого проекта.

С лета 2022 года медиаменеджер Александр Малькевич создает на оккупированных территориях Украины пророссийские СМИ: получает под эти проекты гранты, нанимает и обучает "журналистов". Еще до этого Малькевич успел поработать на региональном телевидении в разных частях РФ, создать в Америке медиа при поддержке основателя "фабрики троллей" Евгения Пригожина (и попасть за это под санкции) и перейти к сотрудничеству с его политическими оппонентами из петербургского правительства. Сейчас Малькевич баллотируется в городской парламент. Екатерина Баркалова рассказывает биографию не самого заметного, но очень самоуверенного российского пропагандиста.

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