Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По выходным мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

В последние дни Курск принимает тысячи беженцев из приграничных районов, куда на прошлой неделе вошли украинские военные. Переселенцам помогают волонтеры, которые собирают и распределяют гуманитарную помощь среди нуждающихся. Ангелина Иванова побывала в одной из точек, где добровольцы раздают беженцам воду, еду и предметы первой необходимости.

Instagram заблокирован в России уже больше 2,5 лет — компанию Meta, которая владеет соцсетью, власти объявили "экстремистской" организацией за "призывы к насилию в отношении россиян". Тем не менее, миллионы жителей страны через VPN по-прежнему пользуются платформой, причём не только для рассказов о собственной жизни, но и для рекламы своего бизнеса и продвижения своих услуг. Занимаются этим и жены священников РПЦ, которые рассказывают подписчицам, как модно одеться на службу и почему размер церковной свечи имеет значение. Журналисты "Верстки" изучили этот очень необычный сегмент Instagram.

В конце июля в СИЗО Биробиджана в возрасте 39 лет умер пианист Павел Кушнир. Российские власти в мае обвинили его в призывах к терроризму из-за антивоенных видео, опубликованных на YouTube-канале музыканта с пятью подписчиками. Кушнир погиб в результате голодовки, а на этой неделе его похоронили в родном Тамбове. Александра Амелина поговорила с друзьями и коллегами музыканта о его жизни и творчестве.

В Курской области уже почти две недели продолжается наступление ВСУ. С российской стороны границу в этом регионе охраняли части, укомплектованные не контрактниками (они на фронте), а срочниками. По крайней мере несколько десятков из них попали в плен или пропали без вести, а из других российских регионов уже поступают сообщения о готовящейся отправке призывников в Курскую область. Журналисты "Медиазоны" поговорили с родными срочников, оказавшихся там во время украинского наступления.

Среди участников масштабного обмена заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада состоявшегося 1 августа, был испанец Пабло Гонсалес, он же россиянин Павел Рубцов. Его задержали в Польше вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по обвинению в шпионаже. До этого Рубцов несколько лет работал под прикрытием как журналист, ездил в горячие точки и обзавелся рабочими и даже приятельскими контактами с представителями независимых СМИ и российской оппозиции. Лилия Яппарова рассказывает историю разведчика, раскрытие которого стало сюрпризом даже для журналистов, много пишущих о спецслужбах.

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