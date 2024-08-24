Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По выходным мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

"Серый кардинал" грузинского правительства миллиардер Бидзина Иванишвили — большой любитель экзотической флоры и фауны, представители которой собраны в парке при его резиденции на черноморском побережье. Несколько лет назад предприниматель стал привозить туда редкие деревья со всего мира — их выкорчевывали и в таком виде доставляли за тысячи километров от привычных мест обитания. Осенью прошлого года в резиденцию Иванишвили из Кении таким образом привезли несколько баобабов — а когда спустя несколько месяцев они засохли, политик обвинил в этом не кого иного как оппозицию и независимые СМИ. Ия Баратели рассказывает об очень необычном предвыборном скандале в Грузии.

В феврале 2022 года Валентину Тагирову вместе с дочерью вывезли из Донецка как беженцев. Уже в мае 2023-го женщина стала фигурантом уголовного дела о подготовке теракта — Тагирова оставила ацетон в месте, которое ей указал в переписке анонимный собеседник в Telegram, угрожавший в противном случае навредить родственникам дончанки. Сама она считает его провокатором из ФСБ — только в российской спецслужбе могли знать о ней и ее семье детали, известные мужчине из мессенджера. Дочь Тагировой после задержания матери забрали в детский дом. Историю женщины, которая ещё не так давно "не интересовалась политикой", а сейчас оказалась в тюрьме, рассказывает Юлия Селихова.

В конце мая украинский проект "Хочу жить" помог пересечь линию боевого соприкосновения 24-летнему российскому военному, который с тех пор пользуется позывным Сильвер. В конце 2022-го он завершил срочную службу, окончил обучение в медицинском колледже в Кемерове, а в феврале 2024-го подписал контракт с Минобороны РФ. Свой побег молодой человек спланировал заранее, перешел линию фронта при поддержке украинской разведки и теперь собирается воевать на стороне ВСУ в составе батальона "Свобода России". Дмитрию Дурневу удалось взять у Сильвера интервью.

В 2015 году Юрий Степанец повредил позвоночник и оказался парализован, с тех пор украинец передвигается в инвалидном кресле. Чтобы бороться со стереотипами о людях с ограниченными возможностями, он стал участвовать в комедийном шоу "Лига Смеха", которое до избрания президентом вел Владимир Зеленский. Вскоре в политику пошел и Степанец — в 2020-м стал депутатом в родном Николаеве и занялся созданием безбарьерной среды. После полномасштабного российского вторжения он остался в Украине, ведь с обстрелами проблемы людей в инвалидных колясках никуда не делись и их по-прежнему нужно решать. Степанец рассказал Кате Александер, как устроен его быт в условиях войны и почему нужно создавать безбарьерную среду, не дожидаясь конца боевых действий.

В поселке Беринговский на Чукотке живет всего несколько сотен человек. В 30 км (по местным меркам — поблизости) находится месторождение коксующегося угля, откуда через поселок ископаемые везут в порт, на экспорт в Китай, Вьетнам и другие азиатские страны. Из-за угольной пыли страдает природа — например, рыбы в прибрежных водах стало меньше, а внутри той, которую удается поймать, находят черную взвесь. Анастасия Троянова отправилась на Чукотку, чтобы увидеть, как угольщики зарабатывают в Арктике, и понять, почему местные жители не сопротивляются неблагоприятным последствиям.

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