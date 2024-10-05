Осень вступила в свои права, по ночам уже заморозки, и постепенно в квартирах начинают теплеть батареи. Столичное предприятие-управдом Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) обещает подключить дома в Риге к отоплению уже к этим выходным. Портал Delfi собрал информацию о том, сколько придется платить за отопления в городах и краях страны в октябре этого года.

Примерно в двух третях населенных пунктов, где теплоснабжение обеспечивают регулируемые поставщики услуг, тарифы на теплоэнергию в октябре будут ниже, чем годом ранее, свидетельствуют данные, собранные Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK). SPRK еженедельно получает тарифы на тепловую энергию для оценки, при этом некоторые коммерсанты меняют тарифы несколько раз в год. В октябре пониженные тарифы вступят в силу у 34 компаний, у семи — повысятся.

"Хотя тарифы у коммерсантов все еще могут различаться, в октябре этого года для большинства они находятся в пределах от 65 до 100 евро за мегаватт-час, что существенно ниже, чем год назад. Снижение тарифов в основном стало возможным благодаря изменениям в стоимости топлива, а также за счет непредвиденных доходов, накопленных компаниями. Согласно методике расчета тарифов, если фактические затраты за определенный период оказались меньше прогнозируемых в утвержденном тарифе, эта разница возвращается потребителям в виде сниженного тарифа," — объясняет исполнительный директор SPRK Янис Микелсонс.

Среди городов самый низкий тариф - в Даугавпилсе. В Риге тариф снизится на 10%

Самый низкий, по данным Комиссии по регулировании общественных услуг, тариф теплоснабжения в Стренчи - 50,51 евро за мегаватт-час без учета налога на добавленную стоимость (НДС) , а самый высокий в поселках Ужавас и Стиклу, где стоимость одного мегаватт-часа переваливает за 170 евро без учета НДС (напомним, что к отоплению применяется ставка НДС в 12%.).

Среди городов самый низкий тариф - в Даугавпилсе: 63,12 евро за мегаватт-час без НДС. Далее следуют Юрмала (67,89 евро), Елгава (69,12 евро), Цесис (70,20 евро), Валмиера (70,89 евро), Лудза (71,76), Олайне (72,30 евро), Екабпилсе (73,48 евро).

В Риге с 15 октября будет действовать тариф в 74,12 евро за мегаватт-час без НДС. Это на 10% ниже, чем было до сих пор.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !