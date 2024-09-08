Сегодня украинский хоккей делится на две части: первая - это хоккей в Украине, а вторая - это тысячи детей и деловых партнеров, которые помогают нашему хоккею за пределами страны. С начала войны тысячи детей покинули Украину. Сначала мы спасали их от войны, но потом стали искать возможности для того, чтобы они продолжали играть в хоккей. Поэтому я хотел бы отметить огромную помощь со стороны мира, в том числе Латвии. Латвия была одной из первых стран, которая приняла молодых украинских хоккеистов. Я помню, как мне позвонил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. Мы никогда не забудем тех, кто поддерживал нас в самые трудные дни нашей жизни. Виестурс Козиолс, который является членом Совета Международной федерации хоккея (IIHF), также приложил немало усилий для поддержки украинского хоккея. Латвия - наш большой друг и на государственном уровне.