Пока сборная Латвии боролась за путевку на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине, украинский хоккей решал более скромные задачи. Delfi пригласил Георгия Зубко, президента Федерации хоккея Украины, обсудить, что значит руководить спортивной федерацией и организовывать соревнования в условиях войны.
Как бы вы объяснили, что сегодня представляет собой украинский хоккей?
Сегодня украинский хоккей делится на две части: первая - это хоккей в Украине, а вторая - это тысячи детей и деловых партнеров, которые помогают нашему хоккею за пределами страны. С начала войны тысячи детей покинули Украину. Сначала мы спасали их от войны, но потом стали искать возможности для того, чтобы они продолжали играть в хоккей. Поэтому я хотел бы отметить огромную помощь со стороны мира, в том числе Латвии. Латвия была одной из первых стран, которая приняла молодых украинских хоккеистов. Я помню, как мне позвонил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. Мы никогда не забудем тех, кто поддерживал нас в самые трудные дни нашей жизни. Виестурс Козиолс, который является членом Совета Международной федерации хоккея (IIHF), также приложил немало усилий для поддержки украинского хоккея. Латвия - наш большой друг и на государственном уровне.
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