НАТО охраняет нас с первого сантиметра, заявляли нам латвийские военные. В субботу начиненный взрывчаткой российский дрон-камикадзе пролетел в воздушном пространстве Латвии сотню километров и упал сам. Это нормально? Министр обороны Андрис Спрудс, командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш и директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс обсудили в программе Spried ar Delfi историю упавшего в Резененском крае беспилотном аппарате.

Падение начиненного взрывчаткой российского беспилотника с надписью "Не бояться" не на шутку встревожило жителей Латвии. Руководство НВС сразу заявило, что они следили за ситуацией с начала и приняли самое безопасное решение - нейтрализовать заряд уже на земле. Уточнили, что появление здесь боевого дрона нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против Латвии: беспилотник залетел из Беларуси, но его целью, скорей всего, была Украина.

Вопросов осталось огромное количество. Почему дрон не уничтожили до входа в воздушное пространство Евросоюза? Почему не подняли в воздух дежурные истребители НАТО (так делали Польша и Румыния)? Почему жителей не оповестили о возможной опасности? Насколько, вообще, мы готовы к тому, что однажды в огороде что-то упадет? На эти вопросы Delfi постарались ответить главные спикеры от обороны Латвии.

Что это было?

Почему общество держат в неведении?

Почему медлили с уничтожением м разрешили так далеко залететь?

Готова ли Латвия к новым атакам? Каким?

Как действовать жителям Латвии, если что-то кое-где?

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