Куда исчез котел на реке Сейм и Волчанском агрегатном заводе? Delfi.ee искал следы российских солдат.

В конце августа украинские чиновники и журналисты сообщили, что до 3000 российских солдат находятся в котле вдоль реки Сейм в Курской области и что они вот-вот сдадутся в плен. Об этом сообщили по украинскому телевидению, а позже новость распространили и западные журналисты и блогеры.

20 августа военный аналитик немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке заявил, что украинская армия близка к закрытию котла на реке Сейм в Курской области, и что в котле могут находиться 3000 российских солдат. Рёпке добавил, что после разрушения мостов через реку Сейм в Курской области украинским частям пришлось продвинуться еще на 2,6 км, чтобы закрыть котел в районе Глушково.

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