Я-то ничего, на мое имя просто оформили миллионную собственность...

Один из вопросов, поднятых Владиславом Иноземцевым, — применение санкций к родственникам близких к российской власти бизнесменов. Он пишет: "Вопросы вызывает практика введения санкций против родственников крупных российских бизнесменов - чаще всего потому, что они являются истинными бенефициарами бизнеса своих родственников или пассивными управляющими долями активов, или... бывшими бенефициарами их компаний". Иноземцев здесь противоречит сам себе, поскольку рассказывает, что родственники попавших под санкции бизнесменов активно участвуют в сделках своих близких в качестве истинных бенефициаров или управляющих ... И пусть их присутствие в ряде случаев "формальное", оно так или иначе помогает человеку, который является "частью путинской системы". Здесь хотелось бы добавить, что "предоставление паспортных данных" для того, чтобы "формально"зарегистрировать какие-то бизнес-активы на имя близкого человека – это в западном мире дело не формальное, а вполне серьезное. Речь идет не о каком-то необразованном бомже, который продал свой паспорт за бутылку. Речь идет о близких людях, которые, весьма вероятно, получили за свою помощь гораздо больше, чем одну бутылку.