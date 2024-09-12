Эстонские предприятия, до недавнего времени торговавшие электроникой, на которую распространяются ограничения на поставки в Россию, к настоящему времени практически прекратили свою деятельность, пишет Delfi Ärileht.

В конце 2022 года агентство Reuters на основе просочившихся данных российской таможни писало, что ограничения на поставки электронных компонентов, введенные как Европой, так и США в начале украинской войны, стали неэффективными, поскольку все еще существуют компании, которые являются посредниками и поставляют в Россию компьютерные комплектующие и другую электронику из стран Запада. В частности, продукции американских производителей микрочипов, таких как Analog Devices.

В этой статье, в частности, говорилось о компании Elmec Trade, зарегистрированной в Эстонии в конце 2017 года, которая на основании тех же таможенных данных с 1 апреля по 31 октября того же 2022 года перевезла в Россию электронику на сумму 17 миллионов долларов, или 15,29 миллиона евро, включая микрочипы упомянутой Analog Devices и других производителей США.

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