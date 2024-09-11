Вечером во вторник, 10 сентярбя (рано утром 11 сентября по Риге) в США состоялись первые и, вероятно, единственные теледебаты кандидатов в президенты США - Дональда Трампа и Камалы Харрис.

"Миллионы людей, отпущенных из тюрем и психбольниц... вторгаются в нашу страну... Они захватывают города, они захватывают здания", - так Дональд Трамп вчера говорил на дебатах не о войне в Украине, а о мексиканской границе. Главная угроза для Трампа - это не война в Европе, а латино-американские беженцы, большинство из которых, как показывают исследования - женщины и дети. Никакие города они не захватывают.

Несмотря на то, что за время правления Байдена в Америку приехали более 7 миллионов иммигрантов, больше половины отправились обратно, а на 1000 американцев в 2024 году приходится меньше иммигрантов, чем при Трампе, и даже меньше, чем 10 лет назад - 2,76 человека (легального или нелегального) - .

На протяжении всех дебатов Трамп вел себя странно - не смотрел Харрис в лицо и не называл по имени и по должности. Демократов Трамп тоже не называл демократами, а все время говорил "они". Так вел себя Владимир Путин, когда говорил об оппозиционерах (например, об Алексее Навальном) - никогда не называл их по имени.

Харрис, напротив, вела себя спокойно и иронично. Своими ответами на вопросы она не только представляла свою программу, но и все время заставляла Трампа оправдываться и терять самообладание. Дебаты для него практически сразу не задались.

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