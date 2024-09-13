До недавнего времени о жизни Алексея Дрессена, бывшего сотрудника Полиции безопасности Эстонии, сотрудничавшего с ФСБ, было известно очень мало. Журналисты RusDelfi.ee раскрыли новые подробности его жизни.

Работающего на российскую разведку Алексея Дрессена обменяли на эстонского сотрудника КаПо Эстона Кохвера в 2015 году. С тех пор Дрессен находится в России. Как стало известно RusDelfi, с 2019 по 2021 год бывший шпион Дрессен получал заработную плату в крупнейшей в мире трубопроводной компании, зарабатывая огромные суммы. Он жил в большой новой квартире и передвигался на дорогих автомобилях. Однако его путь к комфортной жизни в России начинался с государственной измены в Эстонии.