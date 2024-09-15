Дарья Тихомирова родилась и выросла в Сибири, а в Латвию ее привела любовь. Здесь она продолжила заниматься тем, чем уже занималась у себя на родине и умела лучше всего – помогать людям с ограниченными возможностями сделать первые шаги в конном спорте. Она - руководитель команды по паралимпийской выездке и один из тренеров, и именно она помогла Рихарду Сникусу достичь вершин. "Я увидела парня на лошади и подумала — фантастически, он точно сможет!" - вспоминает Дарья свою первую встречу с будущим чемпионом.

- Вы только что вернулись из Парижа! Что вы чувствовали, когда у памятника Свободы вас встречало множество болельщиков?

Это было что-то совершенно незабываемое, очень трогательное. Паралимпийцев так встречают впервые, хотя надеюсь, что это станет традицией. Наши спортсмены заслуживают внимания всего мира! Они повышают престиж государства. Стоять у памятника Свободы и петь гимн – неописуемое ощущение!

- В интернете писали – чего не сделали олимпийцы, сделают паралимпийцы…

Мне всегда хочется защищать олимпийцев, потому что как спортсменка и тренер я знаю, насколько тяжелую работу они делали всю свою жизнь и последние четыре года. В спорте многое решает удача. Дело не в том, что они не пытались, иногда у них просто не получается. Мне бы хотелось призвать людей болеть за спортсменов не только тогда, когда они добиваются успеха, но и когда они терпят неудачу, потому что они все равно вкладывают огромный труд.

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