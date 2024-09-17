"Когда будут эти удары в глубину России ракетами Storm Shadow или какими-то другими, это будет видно. Может быть, тогда и последует какое-то заявление. Но я не думаю, что сейчас будет громкое заявление — вот, мы даем Украине разрешение, начинайте стрелять!" — заявил в передаче Spried ar Delfi офицер штаба Земессардзе майор Янис Слайдиньш.

Он сравнил ситуацию с ракетами ATACMS: "Нам говорили — нет, нет, а когда Украина начала их применять, появилась новость, что США передали эти ракеты украинским вооруженным силам".

"Я надеюсь, что официальное заявление будет в тот момент, когда что-то уже упадет русским на голову", - сказал директор центра безопасности и стратегических исследований Латвийской национальной академии обороны Том Ростокс.

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