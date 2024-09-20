Действительно ли один из самых жестоких в советской криминальной истории преступников имеет связи с Латвией и даже Эстонией? Был ли малолетний убийца казнен эстонским палачом? Delfi.ee узнал подробности.

Этим летом в латвийской прессе появилась серия историй, которые можно резюмировать так: "Единственный ребенок, приговоренный к смертной казни в Советском Союзе, был латышом". Эти истории дошли до русскоязычных изданий в Эстонии через русскоязычные издания в Латвии, а главный герой у них один: ленинградский уличный мальчишка Аркадий Нейланд, которому в январе 1964 года исполнилось 15 лет. Он был уверен, что за убийства ему ничего не будет, ведь несовершеннолетним не грозит смертная казнь.

У Нейланда было прозвище "Толстяк", потому что у него был лишний вес и рыхлое тело. Он страдал энурезом (недержанием мочи). Был одним из троих детей в семье механика и медсестры. С семи лет он уже состоял на учете в милиции, потому что дрался и воровал. Отец Нейланда работал на пивоваренном заводе и редко приходил домой трезвым. Мать боялась что-либо сказать отцу. Жили они в бедной коммуналке, шкафы запирались с помощью навесных замков, чтобы дети не могли взять еду.

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