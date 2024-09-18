По различным данным, за два с половиной года с начала военного вторжения России в Украину из России выехало и не вернулось свыше 600 тысяч человек. Треть из них осели в Европе. Кто эти люди? Почему им так сложно адаптироваться на Западе? И чем "сообщество травмы" отличается от "сообщества судьбы"? Об этом Delfi поговорил с известным социологом Виктором Вахштайном, чья лекция "Нация как сообщество судьбы" пройдет в Риге 26 сентября.
Неприкаянные космополиты
По данным Eurostat, за последние два года страны ЕС выдали гражданам России свыше 220 тысяч ВНЖ. По всем признакам это очень качественный человеческий ресурс: молодые, с хорошим образованием, высокими доходами, знанием языков, оппозиционно настроенные… Однако, кажется, что адаптироваться к новой реальности на Западе им довольно сложно. Почему?
Тут важно понять, что именно отличает эту волну эмиграции помимо образования и дохода. Мы говорим о людях, привыкших считать себя частью глобального мира. Жителях больших городов, чьи представления о "возможном" и "невозможном" были сформированы десятилетием относительно прозрачных границ и условного финансового благополучия. Высокая мобильность, знание языков, минимум барьеров… Теория глобализации внушала им оптимизм, обещая, что в скором будущем "цифровое кочевничество" станет общей нормой, космополитизм – новой религией. Все было навсегда, пока не кончилось. 24 февраля стало точкой невозврата, "невозможным событием".
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