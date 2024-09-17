Пугалу пока лишь десять лет, но оно уже хитрое и знает, на какой полке спрятаны в шкафу коробки с конфетами, и никто не заметит, что они съедены, если как следует спрятать улики. Правда, оно пока не понимает фразы "скоро штаны застегиваться перестанут". Но придет время, и это изменится.
Теперь я понимаю, насколько фразы, услышанные в детстве, до сих пор воздействуют на нас. "Втяни живот!", — говорил кто-то, нажимая на кнопку фотоаппарата, и я все еще продолжаю втягивать живот. Я просматриваю фотографии, на лице улыбка, но я очень ярко помню чувства, которые испытывала в тот момент.
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