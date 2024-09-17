Пугалу пока лишь десять лет, но оно уже хитрое и знает, на какой полке спрятаны в шкафу коробки с конфетами, и никто не заметит, что они съедены, если как следует спрятать улики. Правда, оно пока не понимает фразы "скоро штаны застегиваться перестанут". Но придет время, и это изменится.