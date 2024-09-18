Вспышки дифтерии за последние годы случились сразу в нескольких европейских странах. Для маленьких детей это тяжелое заболевание заканчивается смертью в 5-10% случаев. Если не проводить правильное лечение, умереть может каждый третий заболевший. Для взрослых эта болезнь тоже может не пройти даром.

Почти двадцать лет в Латвии не знали ничего подобного. "Возможно, это внушило кому-то ошибочную уверенность, что дифтерия нам больше не угрожает, но этот трагический случай напоминает об обратном. Особенно тревожно то, что в Детской больнице в этом году от опасных инфекций, которые хорошо управляются вакцинами, уже умерли двое детей - один от коклюша и один от дифтерии", - сказала Delfi представитель больницы Илзе Олштейна.

В понедельник, 16 сентября, после двухнедельной борьбы за жизнь в детской больнице скончался четырехлетний мальчик, у которого системы органов не смогли восстановиться от воздействия дифтерийных токсинов...

Вспышки дифтерии за последние годы случились сразу в нескольких европейских странах. Для маленьких детей это тяжелое заболевание заканчивается смертью в 5-10% случаев. Если не проводить правильное лечение, умереть может каждый третий заболевший. Для взрослых эта болезнь тоже может не пройти даром.

Среди осложнений - воспаление сердечной мышцы, поражение нервной системы, дыхательной мускулатуры, поражение почек с развитием нефротического синдрома…

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