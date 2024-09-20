27 тысяч евро на услуги кризисной коммуникации для Латвийского телевидения (LTV) до конца года — в социальной сети Х уже несколько недель задаются вопросы о необходимости такой услуги. Delfi разъясняет, в чем суть закупки, почему она запланирована и что делает с кризисной коммуникацией Латвийское радио.
В правилах закупки указано, что LTV ищет предприятие, которое будет оказывать ему консультационные услуги по кризисной коммуникации.
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