"Сердце у нас только одно, а соревнований и тренировок много", - отмечает кардиолог, профессор Андрис Скриде, рассказывая о том, почему после заболевания Covid-19 возвращаться к спорту следует очень осторожно. Надо помнить, что во время болезни весь организм работает в усиленном режиме выживания. И именно поэтому после Covid-19 или других вирусных заболеваний рекомендуется в течение пяти-семи дней избегать тренировок, а по другим рекомендациям, первые 10 дней после выздоровления от Covid-19 выбирать легкую физическую активность, например, ходьбу. А каков "рецепт" для следующего этапа?

Прежде всего, каковы могут быть последствия Covid-19?

"Уже с самого начала пандемии влияние Covid-19 на здоровье активно и тщательно изучалось. Изначально нас больше всего беспокоил эпидемиологический риск – как справиться со стремительным распространением вируса. Затем, когда вирус удалось обуздать, тенденции в исследованиях Covid-19 изменились – сейчас очень интенсивно исследуется воздействие Covid-19 на организм после преодоления острой фазы заболевания, то есть какие последствия остаются, когда нам кажется, что мы уже выздоровели", - говорит ассоциированный профессор, основатель Profesora Skrides Sirds klīnika, доктор медицины Андрис Скриде.

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