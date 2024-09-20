В Рижском свободном порту по-прежнему стоит застрявшее с начала войны в Украине судно с 55 тысячами тонн хлористого калия. Примерно раз в полгода оно может выходить из порта для заправки в Швеции, однако судну приходится возвращаться, поскольку навсегда покинуть Латвию оно не может из-за санкций, введенных против российских олигархов. Когда это наконец произойдет, никто не знает.

В феврале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, на территории Латвии находилось в целом около 200 000 тонн минеральных удобрений российского происхождения, принадлежащих компаниям, находящимся под санкциями ЕС, что составляет совсем незначительную часть мирового экспорта удобрений из России. Из Латвии до сих пор не вывезено около 127 тысяч тонн этих удобрений, в том числе 55 тысяч тонн на судне Asian Majesty, сообщили Delfi Bizness в Министерстве иностранных дел.