Некоторое время назад в социальной сети Facebook пользователь "Константин Олегович" с гордостью сообщал, что обжаловал штраф 80 евро, назначенный ему за использование в аватаре российского флага и георгиевской ленты. В итоге суд наказание отменил и обязал вернуть Константину деньги за судебные издержки. Так что произошло на самом деле - употреблялась ли символика страны-агрессора, была ли поддержка войны в Украине? Delfi присмотрелся к этой истории.

"Я – Константин. Российский гражданин, родившийся и живущий в Эстонии. У меня две родины – Россия и Эстония. Моя мечта – мир между этими странами, я уважаю обе культуры и их традиции. Я не поддерживаю войну, но верю в своё право использовать флаг страны, гражданином которой являюсь", – так начинается публикация пользователя Константина Олеговича.

Константин получил штраф за использование символики РФ — государственного флага и георгиевской ленты – на своем аватаре в Facebook. Штраф он сумел оспорить в суде при помощи юриста Андрея Вестеринена.

"Инспектор Сергей Дымша нервничает, судья Партс указывает на каждый недочет, а мы с Андреем улыбаемся, предвкушая победу", – так Константин описывает судебный процесс.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !