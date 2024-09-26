Как ранее сообщал The Insider, гражданин Латвии, возможно, помогал России обходить санкции на торговлю нефтью. Согласно расследованию, в период с января по май 2024 года дубайская компания Black Pearl Energy Trading закупила у России более 20,6 млн баррелей нефти по средней цене 83,7 доллара США за баррель в обход санкций. Халявин был единственным владельцем и директором компании, сообщают СМИ.
Уголовное дело не возбуждено
По имеющейся у Delfi информации, первое заявление было подано в Генеральную прокуратуру в феврале этого года.
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