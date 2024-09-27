30 лет назад, в ночь на 28 сентября 1994 года, произошла крупнейшая в истории морская катастрофа на Балтике в мирное время. Паром "Эстония", который шел из Таллинна в Стокгольм, затонул на середине пути. Погибли и пропали без вести 852 человека, среди них - 17 пассажиров из Латвии.

Странный скрежет в носу судна — тревожный сигнал о том, что с ним случилось что-то серьезное. В штормовую ночь за жизнь сражается почти тысяча человек.

Вернувшийся с обхода вахтенный матрос Сильвер Линде только-только успевает поставить свою рацию на зарядку под окном на капитанском мостике, как у второго штурмана Торми Айнсалу звонит телефон. На другом конце линии — охранник Василий Симонович: он сообщает, что, проходя мимо сауны на нулевой палубе, услышал стук в носовой части судна. Айнсалу отправляет Линде на автомобильную палубу для повторной проверки. Вахтенный был там всего несколько минут назад и, когда треск раздался впервые, находился на автопалубе, но потом наступила тишина, и показалось, что все в порядке.

Линде идет спокойно, причин для беспокойства нет. Так как поручение проверить, что происходит в том месте, где он только что побывал, не кажется таким уж срочным, он находит время, чтобы помочь подняться на ноги потерявшей равновесие в штормовую погоду пожилой даме. По пути на автомобильную палубу он ненадолго заглядывает в бар Baltic, а затем направляется на пятую палубу к информационному столу.

Линде ждет. На автомобильную палубу с пассажирской стороны можно попасть только с помощью администратора, который должен открыть двери, потому что во время рейса доступ в эти помещения есть не у всех. Администратор никуда не торопится и сначала обменивает валюту для одного счастливчика-шведа, выигравшего в казино кругленькую сумму.

Администратор выкладывает банкноты перед пассажиром одну за другой. Видно, что день у шведа определенно удался. Внезапно паром сотрясается от сильного удара.

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