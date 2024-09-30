26 августа 1952 года в 16:44 c аэродрома Висбаден в Западной Германии взлетел двухмоторный самолет Douglas C-47, или Dakota, который взял курс на Курземе. В самолете находились трое латышских шпионов, прошедших обучение в Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ). Они должны были приземлиться в оккупированной Латвии с парашютами. Их миссия была обречена с самого начала.

Портал Delfi продолжает серию статей о шпионе ЦРУ Николае Балодисе и его деятельности в Латвии во время Холодной войны. В первой публикации мы рассказывали об операциях спецслужб Великобритании и США в Латвии в послевоенный период, полностью провалившихся из-за предателей и противодействия ЧК. Однако западные спецслужбы, которых долго водили за нос, продолжали засылать в Латвию секретных агентов, чтобы искать воображаемое "движение национального сопротивления".

Герой легиона

В самолете находились три секретных агента, каждый из которых имел кличку, присвоенную ЦРУ. CAMUSO/1 был Альфред Риекстиньш, один из самых выдающихся солдат Латышского легиона. Риекстиньш родился в 1913 году в Маткульской волости Тукумсского края, летом 1941 года, в начале войны между СССР и Германией, воевал в отряде национальных партизан в Сабиле, а 2 марта 1942 года добровольно вступил в 24-й Талсинский батальон службы порядка (полиции). В 1943 году Риекстиньша включили в состав латышского легиона, в рядах которого он отличился смекалкой и храбростью в нескольких боях, после чего получил высшую награду немецкой армии.

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