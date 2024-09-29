Граждане, неграждане и постоянные жители Латвии, соискатели убежища, их дети, а также обладатели ВНЖ Латвии, воспитывающие детей до 7 лет или больше двух детей до 15 лет, имеют право получить оплаченные государством медицинские услуги, заплатив свою лепту — пациентский взнос. Есть категории жителей, которым и взнос платить не надо, а при определенных условиях от дальнейших взносов могут освободить любого. "Потолки" есть и на оплату услуг больниц — дальше платит государство. Рассказываем, как это работает.