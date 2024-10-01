После гибели парома "Эстония" умерли несколько человек, которые могли бы дать ответы на некоторые вопросы. Для кого-то стала роковой тяжелая болезнь, но были и убийства, пишет Eesti Päevaleht.

Один в 1990-х годах работавший в полиции источник усмехается, что если сейчас молодежь рвется изучать ИТ, то тогда благословенной сферой была таможня. Именно там двигались деньги и тайком перевозили всевозможный товар. Оружие, контрабандный алкоголь и сигареты, наркотики — все было частью этого. Поскольку остов "Эстонии" водолазы очень тщательно не исследовали, до сих пор ходят разговоры о том, что могли перевозить на борту.

В центре подозрений был и Игорь Криштапович, который в конце советского времени работал в отделе контрразведки КГБ и занимался расследованием контрабанды. С 1991 по 1993 год он также был заместителем генерального директора таможенного департамента, после чего перешел в охранную фирму ESS главным специалистом по услугам сопровождения. В принципе, он продолжил отвечать за морские перевозки и в частном секторе.

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