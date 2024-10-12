"Я дрался в Новороссии!", "Великие стройки СССР", "Постсоветская Латвия – обманутая страна", "В окопах Донбасса. Крестный путь Новороссии", "Тихая работа вежливых людей" — такие русскоязычные книги можно было купить в латвийских книжных магазинах еще относительно недавно.
Эта статья - часть серии публикаций портала Delfi "Мягкая сила" (оригинал на латышском языке: Maigā vara). Она подготовлена при поддержке Open Information Partnership.
Импорт российских книг исчисляется миллионами
По данным Центрального статистического управления, в 2023 году Латвия импортировала из России книг, журналов, марок, карт, раскрасок и другой печатной продукции на сумму 6 889 929 евро. В 2022 году эта цифра была еще выше — 7 554 277 евро. Если посмотреть на график, то именно на 2022 год приходится пик российского книжного импорта, а до этого количество ввозимых книг было меньше. Например, в 2019 году Латвия импортировала из России книг и другой печатной продукции на сумму 3 463 750 евро.
Крупнейшим торговцем российских книг в Латвии является сеть магазинов Mnogoknig, насчитывающая 12 книжных по всей стране. В прошлом году оборот компании SIA Kors N, которой принадлежат магазины Mnogoknig, составил 16 552 975 евро, а прибыль — 1 049 753 евро. В компании работает 114 человек.
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