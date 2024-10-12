"Я дрался в Новороссии!", "Великие стройки СССР", "Постсоветская Латвия – обманутая страна", "В окопах Донбасса. Крестный путь Новороссии", "Тихая работа вежливых людей" — такие русскоязычные книги можно было купить в латвийских книжных магазинах еще относительно недавно.

Импорт российских книг исчисляется миллионами

По данным Центрального статистического управления, в 2023 году Латвия импортировала из России книг, журналов, марок, карт, раскрасок и другой печатной продукции на сумму 6 889 929 евро. В 2022 году эта цифра была еще выше — 7 554 277 евро. Если посмотреть на график, то именно на 2022 год приходится пик российского книжного импорта, а до этого количество ввозимых книг было меньше. Например, в 2019 году Латвия импортировала из России книг и другой печатной продукции на сумму 3 463 750 евро.