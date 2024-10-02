Изменения в российской ядерной доктрине, о которых объявил Путин на прошлой неделе, делают её более неопределённой и угрожающей. Приблизился ли мир к ядерному конфликту? Зачем Путину понадобилось объявлять об изменениях в доктрине именно сейчас? Применит ли Россия ядерное оружие? Сможет ли она с его помощью победить в Украине? Томс Ростокс, директор Центра исследований безопасности и стратегических исследований Академии национальной обороны Латвии разъяснил Delfi значение новой ядерной риторики Путина.

По словам Путина, после изменения доктрины Россия также сможет применять ядерное оружие в случае "критической угрозы суверенитету" как ее самой, так и ее союзницы Беларуси, а также в ответ на "массированный запуск обычных ракет и дронов" и "агрессию неядерного государства, поддерживаемого ядерным".

- Как вы оцениваете изменения в российской ядерной доктрине?

- Непосредственный контекст имеет здесь большое значение. Заявление прозвучало в тот момент, когда предпринимаются усилия по разрешению Украине наносить удары по военным целям глубоко на территории России. В краткосрочной перспективе Путин явно пытается повлиять на обсуждения по поводу предоставления Украине дальнобойного оружия.

Но есть и более широкий контекст. Происходит распространение технологий ракет и дронов, которое продолжается последние 10 или даже 20 лет, и этот процесс ускоряется. У России, очевидно, есть своя специфическая ситуация и интересы.

Я думаю, что в контексте этой войны российское руководство пришло к выводу, что должно что-то с этим делать, потому что Украина будет всё более технологически способной наносить удары по целям на территории России. Путин пытается замедлить этот процесс и вызвать осторожность у Украины и её западных партнёров.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !