Каждый голос имеет силу. Это ярко демонстрируют активные кампании кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис с особым акцентом на семи так называемых колеблющихся штатах. В этих штатах на исход выборов в этом году могут повлиять голоса не только живущих там нескольких десятков тысяч уроженцев Балтии, но и сотен тысяч украинцев и миллионной польской диаспоры.
Диаспоры заметили и кандидаты, и Россия
Кандидаты обратили внимание на этнический состав этих нерешительных штатов и их настроения, о чем говорят и акценты предвыборной кампании в этих штатах. В ходе прямых дебатов 10 сентября Харрис обратилась к примерно 800 000 американцев польского происхождения, живущих в Пенсильвании, напоминая им, что Польша вполне может стать следующей жертвой России, если Путина вовремя не остановить.
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