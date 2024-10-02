Каждый голос имеет силу. Это ярко демонстрируют активные кампании кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис с особым акцентом на семи так называемых колеблющихся штатах. В этих штатах на исход выборов в этом году могут повлиять голоса не только живущих там нескольких десятков тысяч уроженцев Балтии, но и сотен тысяч украинцев и миллионной польской диаспоры.