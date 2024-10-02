Каждый голос имеет силу. Это ярко демонстрируют активные кампании кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис с особым акцентом на семи так называемых колеблющихся штатах. В этих штатах на исход выборов в этом году могут повлиять голоса не только живущих там нескольких десятков тысяч прибалтов, но и сотен тысяч украинцев и миллионной польской диаспоры.

Большинство этих людей живут в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, штатах, где предвыборная кампания идет особенно бурно. В Пенсильвании польская и украинская диаспора составляет около шести процентов населения штата, в Висконсине — около семи процентов, а в Мичигане — целых девять процентов. Данные показывают, что в этих трех штатах также проживают более 10 тысяч американцев латышского происхождения. Наибольшая доля приходится на штат Висконсин, где они составляют 0,04% населения, что сопоставимо со всем населением таких латвийских городков, как Пилтене или Апе.

Диаспоры заметили и кандидаты, и Россия

Кандидаты обратили внимание на этнический состав этих нерешительных штатов и их настроения, о чем говорят и акценты предвыборной кампании в этих штатах. В ходе прямых дебатов 10 сентября Харрис обратилась к примерно 800 000 американцев польского происхождения, живущих в Пенсильвании, напоминая им, что Польша вполне может стать следующей жертвой России, если Путина вовремя не остановить.

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