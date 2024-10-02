Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям приняла решение не поддерживать инициативы о допуске к участию в муниципальных выборах с 16 лет. Предложение "Прогрессивных" отклонили на основании 101-й статьи Сатверсме.

Представитель Юридического бюро Сейма Эдвинс Дановскис объяснил, что такое предложение подается в Сейме уже в третий раз, однако такие изменения невозможны без внесения поправок в Сатверсме. Юрист сообщил, что изменить возраст, с которого разрешено голосовать, сейчас запрещает 101-я статья Сатверсме.