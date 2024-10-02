Усиление ударов Израиля по Ливану и Йемену чревато новыми угрозами для европейских стран в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Есть "неосязаемая" угроза - подрыв принципов международного права, а есть "практическая" - волна беженцев, радикализация людей и политиков, а также усиление угрозы терроризма, заявила в передаче Spried ar Delfi руководитель программы ближневосточных исследований Латвийского института внешней политики Синтия Брока. Ранее директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс еще жестче обозначил ситуацию: мы находимся ближе всего к "взрыву пороховой бочки" на Ближнем Востоке.

"Самая большая и неосязаемая угроза — это подрыв принципов международного права и демократии. Происходящее на Ближнем Востоке - достаточно серьезная лакмусовая бумажка для международного права", - отмечает Брока. Соблюдение этих принципов в мире особенно важно для малых стран, добавила она.

Она отметила, что у войны есть свои международные правила и механизмы привлечения к ответственности как государств-агрессоров, так и террористических организаций и отдельных лиц. По мнению Броки, западному миру сейчас "не хватает политической воли для урегулирования этих вопросов дипломатическим путем".

С другой стороны, практическое влияние эскалации конфликта может проявиться в увеличении потока мигрантов. Брока напомнила, что исторически конфликты на Ближнем Востоке очень наглядно показали, как они могут повлиять на единство Евросоюза в вопросах приема мигрантов.

Брока: возможен рост терроризма и радикализма

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