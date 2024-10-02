В среду, 2 октября, утром несколько взволнованных читателей связались с порталом Delfi, сообщив, что отправились в турпоездку в Шарм-эль-Шейх, но обещанный туроператором обратный рейс так и не состоялся. Туристы остались в Египте. В компании "Join Up!" порталу объяснили, что задержка связана с необходимостью замены самолета авиационного партнера. Весь день путешественники не знали, что с ними будет дальше.

Другой путешественник сообщил Delfi в голосовом сообщении через "WhatsApp", что в его группе туристов примерно 170 человек. Самое часто используемое слово как этим туристом, так и в присланных другими туристами сообщениях — хаос. Туроператора обвиняют в том, что нет информации. "Мы ничего не знаем со вчерашнего дня", — говорит этот путешественник.

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