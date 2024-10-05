На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину многие страны ЕС либо уже вернули воинский призыв, либо рассматривают такую возможность. Проблемы, с которыми сталкиваются правительства при реализации реформ, в разных государствах похожи: мотивация у новобранцев низкая, а заставить их явиться на призывной пункт сложно. Одна из немногих стран, которая, судя по всему, смогла сделать призыв эффективным — Швеция, чей опыт ездил изучать в том числе министр обороны ФРГ Борис Писториус. Delfi рассказывает, какую модель внедрило королевство.
Почему призывать людей тяжело
После окончания Холодной войны европейские страны последовательно сокращали вооруженные силы. На протяжении по меньшей мере двадцати лет правительства перенаправляли оборонные расходы на инвестиции и развитие экономики, одновременно перепрофилируя армию. Приоритет был отдан подготовке небольшого количества высококлассных специалистов и производству высокотехнологичного оборудования.
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