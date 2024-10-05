На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину многие страны ЕС либо уже вернули воинский призыв, либо рассматривают такую возможность. Проблемы, с которыми сталкиваются правительства при реализации реформ, в разных государствах похожи: мотивация у новобранцев низкая, а заставить их явиться на призывной пункт сложно. Одна из немногих стран, которая, судя по всему, смогла сделать призыв эффективным — Швеция, чей опыт ездил изучать в том числе министр обороны ФРГ Борис Писториус. Delfi рассказывает, какую модель внедрило королевство.