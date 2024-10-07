В сентябре прошлого года Александр Лукашенко подписал указ, который запрещает гражданам Беларуси получать новые паспорта за пределами самой Беларуси. А для продажи недвижимости теперь можно использовать только доверенности, выданные внутри страны. Чем это обернулось для людей, которые по тем или иным причинам не могут вернуться домой? Как Латвия и другие страны приспосабливается к новым обстоятельствам в жизни покинувших родину белорусов?

В Латвии такого документа как паспорт иностранца или проездной документ иностранца нет, работать с просроченными паспортами она тоже пока не готова, хотя делает одно исключение. Если у человека скоро закончится срок действия паспорта, он может внепланово обновить вид на жительство, и пока новый документ будет действовать, его пребывание в Латвии будет считаться легальным. Правда, этот вариант выглядит скорее не как решение проблемы, а её "откладывание в долгий ящик".

Проблема очень актуальна: на конец 2023 года в Латвии проживало 4518 человек с белорусским гражданством. Кто-то не может ехать в Беларусь за новым паспортом из-за риска репрессий, кому-то просто тяжело вырваться в другую страну минимум на неделю. Ведь, если Латвия граничит с Беларусью (поездки туда стоят недорого), то людям, переехавшим в Японию, Новую Зеландию и другие страны повезло меньше – путешествие за новым документом может обойтись в тысячи евро.

Особенность указа Лукашенко в том, что хоть он и был очевидно направлен против политических эмигрантов и беженцев, но ударил абсолютно по всем.

История Игоря Страха

Игорь Страх (на фото) с женой переехал в Латвию в 2021 году как репатриант. В Беларуси они участвовали в протестах, и ехать туда сейчас за новыми паспортами им опасно.

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