5 октября в Эстонии объявили лучших учителей страны. Национальную премию правительство вручает 12-й раз в 12 номинациях за выдающиеся профессиональные достижения (по 10 000 евро), а также одному педагогу — за заслуги в течении всей профессиональной жизни (65 000 евро). В Латвии конкурс "Учитель года" национального масштаба в этом году впервые объявила кузница педагогических кадров — Латвийский университет. Плюс есть премии для педагогов отдельных направлений и от самоуправлений. Какие?

Одним из главных исследований уровня школьного образования в мире считается PISA (Programme for International Student Assessment): тест, оценивающий функциональную грамотность 15-летних школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике, проводят раз в три года. Он позволяет понять, какая страна будет более конкурентоспособной в будущем за счёт потенциала подрастающего поколения.

Долгое время по Европе в PISA лидировала Финляндия, а потом пальму первенства переняла Эстония. В 2022 году наша страна-соседка заняла 7-е место в мире и 1-е в Европе. Латвия в том рейтинге — 23-я в мире и 12-я по Европе.

Зато Латвия опережает Эстонию по полному переводу образования на госязык — соседи решились на это годом позже. На дефицит учителей, особенно свободно владеющих госязыком, жалуются обе страны. Премии — один из способов поднять престиж профессии. Сравним, Латвию и Эстонию.

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