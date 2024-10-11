В подростковую компанию, о которой беседовал с полицейским портал Delfi, входили русскоязычные молодые люди в возрасте 14-16 лет. "Они находились в русскоязычном информационном пространстве, пользовались информацией российской прессы. Вся информация, которой они обменивались в чатах, была из России, оттуда были, например, и инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и оружия, обращению с ними", - сказал Варес. Подтверждения тому, что молодые люди на самом деле мастерили оружие и каким-то образом с ним обращались, полиция не получила.