Эстонская полиция сумела остановить деятельность подростковой группировки, которая пыталась найти в Таллине педофилов и устроить над ними самосуд. Об этом сообщает портал Rus.Delfi.ee.
В подростковую компанию, о которой беседовал с полицейским портал Delfi, входили русскоязычные молодые люди в возрасте 14-16 лет. "Они находились в русскоязычном информационном пространстве, пользовались информацией российской прессы. Вся информация, которой они обменивались в чатах, была из России, оттуда были, например, и инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и оружия, обращению с ними", - сказал Варес. Подтверждения тому, что молодые люди на самом деле мастерили оружие и каким-то образом с ним обращались, полиция не получила.
Полиция отмечает, что подростки прекратили свою деятельность, но если бы правоохранительные органы не вмешалась, то "педоменты" могли бы вырасти в более крупную группировку.
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