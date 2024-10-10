Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, многие мировые музыканты и деятели культуры отреагировали на это быстро и четко, выразив свою солидарность с украинским народом и выступив против диктатуры Путина. Такие артисты нашлись и в России, и, рискуя своей карьерой и жизнью, они предпочли покинуть агрессивную родину.

Эта статья - часть серии публикаций портала Delfi "Мягкая сила" (оригинал на латышском языке: Maigā vara). Она подготовлена при поддержке Open Information Partnership.

Что произошло на фестивале "Яндекса"

Артем Тамоян, проживающий в Нидерландах активист и сторонник Украины, в середине августа выявил интересную вещь, о которой рассказал в социальной сети X. Сравнивая результаты, показанные американской поисковой системой Google и российской системой "Яндекс", он предположил, что на результаты "Яндекса" намеренно влияют российские спецслужбы.

Введя в обоих поисковиках "Легион "Свобода России"", он получил первую ссылку вроде бы на один и тот же сайт, который позволяет противникам Путина записаться в легион. Правда, это оказалось ловушкой.

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