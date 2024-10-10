В начале октября погода в Латвии остается нетипично теплой. Обычно "зимние" ограничения скорости вводятся уже в первой декаде октября. Портал Delfi решил выяснить, когда на латвийских дорогах появятся обновлённые дорожные знаки в этом году.
Независимо от сезона водителей призывают учитывать погодные условия при выборе скорости, особенно осенью, когда темнеет рано, а видимость могут ухудшать густой туман или дымка. Дожди и опавшие листья также делают дороги скользкими.
Решение о том, на каких участках повышать максимальную скорость летом, принимается в согласовании с Управлением безопасности дорожного движения, Государственной полицией и Министерством сообщения.
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