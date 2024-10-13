"В данный момент нет оснований надеяться ни на какие улучшения. Правила игры не меняются, в налогах и туризме улучшений нет, покупательная способность местного населения точно не улучшается, останутся те, у кого еще есть ресурсы, чтобы как-то сокращаться. Что мы можем сделать — сократить либо количество рабочих дней, либо количество рабочих часов. В результате уменьшится численность работников, уменьшатся уплаченные налоги", - заявил в передаче Spried ar Delfi член правления Латвийской ассоциации баров, один из руководителей Latvijas 1. rokkafejnīca и ресторана St. Black Райво Мединьш, оценивая ситуацию в индустрии гостеприимства. Собственно, поэтому представители отрасли и выступают за снижение ставки НДС на услуги общественного питания.