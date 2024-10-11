13 июля 16 человек отправились на гидроциклах из Рои на эстонский остров Рухну. До места назначения добрались только 14 из них. Один человек - Серго Тваури - погиб в море. Журналисты эстонского телеканала TV3 (программа Laser) поговорили со вторым участником этих событий, Евгением, о том, почему поездка приняла трагический оборот.

В Латвии подобные поездки предпринимались и ранее. Утром 13 июля группа энтузиастов собралась в селе Роя, чтобы отправиться на аквабайках на Рухну. По морю от Роя до Рухну - самого удаленного от материка острова - 45 километров.

16 человек не были связаны дружескими узами, некоторые вообще не были знакомы друг с другом. Это была просто группа заинтересованных людей, направлявшихся на остров Рухну. Поскольку координировать и контролировать мероприятие было некому, каждый отправился в путешествие на свой страх и риск на том гидроцикле, который имел в своем распоряжении.

Эстонские и латвийские СМИ подробно писали о том, что один из участников группы - Евгений Клинт - не смог продолжить путешествие из-за технической неисправности гидроцикла. С ним остался Серго Тваури, который должен был помочь решить проблему.

Из них двоих, оставшихся в море, выжил один. Только он может объяснить причины, приведшие к трагической гибели Серго Тваури. Евгений Клинт 16 часов боролся со штормом и доплыл до острова Рухну.

Журналисты Laser разыскали Евгения в Елгаве. Он согласился на интервью, но поставил условие: его лица не должно быть видно, он не хочет причинять боль семье погибшего Серго, которая живет в том же городе. В Елгаве живут мать, отец и сестра погибшего Серго, которому было всего 38 лет. 30 июля, когда после трагедии прошло уже более двух недель, тело Серго нашли на берегу Рижского залива недалеко от поселка Гарциемс.

Как организовалась ваша группа?

У нас есть общий групповой чат для любителей водных видов спорта. Любой желающий может присоединиться к чат-группе. Кто-то мог рассказать знакомым, что планируется поездка на гидроциклах на остров, и присоединиться. Количество людей не ограничивалось. Никто поездкой не руководил. Мы договорились встретиться в Роя и оттуда отправиться на остров. У меня был личный гидроцикл. В отношении других участников поездки ничего не могу сказать.

Вы дружили с Серго Тваури, вы ведь оба из Елгавы?

Да, я был знаком с Серго. Не могу сказать, что нас связывала дружба, но мы общались и хорошо знали друг друга.

Какой прогноз погоды давали на тот день, 13 июля?

Синоптики не прогнозировали ни бури, ни шторма. Вначале, когда мы отплыли из Роя, была нормальная погода, на море небольшие волны. Мы могли двигаться по морю с нормальной скоростью. Когда уже стали приближаться к острову, погода ухудшилась, и волнение усилилось.

Ваш гидроцикл заглох после того, как с момента старта прошел час или полтора?

Из-за того, что волны были довольно большими, включился аварийный режим, ограничивая обороты двигателя. Какое-то время я двигался со скоростью 12 км/ч, и когда открыл приборную панель, увидел, что там скопилась вода. После этого гидроцикл заглох.

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