Чему учат в техникуме, где из 289 учеников 95 срезаются на экзамене по математике низшего уровня? Почему в другом техникуме углубленную математику сдают на 97%? Кому нужна средняя школа, где средний бал экзамена по математике — 10,3%, а 12 из 16 учеников его не сдают? Кого и чему учат в удаленных школах? Почему заключенные Елгавской тюрьмы успешны в углубленной истории и социальных знаниях? Что за гении собрались в Хоровой школе Домского собора? Итоги госэкзаменов вызывают много вопросов и эмоций.
Зачастую ощущение, что эти рижские средние школы живут на разных планетах. Иначе, как объяснить, что при одинаковых требованиях к 12-классникам
в Рижской 1-й государственной гимназии экзамен по математике на высшем уровне сдают все 277 человек со средним баллом 88,4, а на оптимальном уровне — все 33 ученика со средним баллом 87,4.
в Рижской 1-й средней школе удаленного обучения математику на высший уровень сдавать никто и не пытался, а на оптимальном ее "заваливают" 246 из 337 учеников, а средний балл остальных — 13,7%?
Как далеко находятся знания от учеников удаленных школ? Как контролируют качество образования в этих школах? Какая там ситуация с учителями математики?
Заглянем с другого фланга: в частной школе "Норма" средний балл за экзамен по оптимальному латышскому языку19,9%, причем трое из восьми 12-классников не сдают минимум, а у четверых — 15-19% (что будет ниже минимума со следующего года). При этом на сайте школы значится: "Высокий уровень латышского языка (интеграция детей с низким знанием госязыка)".
Где тут норма? Поможет ли решить ситуацию полный перевод обучения на госязык, который коснулся и частных школ?
Это только несколько тем для размышления, в которое погружает просмотр отчета по итогам школьных централизованных экзаменов за 2023/2024 год, который в начале октября опубликовал Госцентр содержания образования (VISC) опубликовал отчет.
Попробуем разобраться кого, чему и где в Латвии (не) учат. Ведь это главная тревога родителей, которые пытаются выбирать для своих детей лучшее учебное заведение.
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