Валентина Звиргздиня (64 года) большую часть жизни прожила в Вилянской волости, работала ткачихой и вместе с гражданским мужем Эвалдсом хозяйничала в собственном доме. Она никогда не думала, что после смерти супруга станет настолько бедна, что для выживания придется оформлять статус малообеспеченной. На свое положение она не жалуется, старается обходиться тем, что есть, даже если жить приходится очень скромно. О том, как ей удается соотносить свои небольшие доходы с расходами и как проходит ее повседневная жизнь, Валентина рассказала порталу Delfi.