Валентина Звиргздиня (64 года) большую часть жизни прожила в Вилянской волости, работала ткачихой и вместе с гражданским мужем Эвалдсом хозяйничала в собственном доме. Она никогда не думала, что после смерти супруга станет настолько бедна, что для выживания придется оформлять статус малообеспеченной. На свое положение она не жалуется, старается обходиться тем, что есть, даже если жить приходится очень скромно. О том, как ей удается соотносить свои небольшие доходы с расходами и как проходит ее повседневная жизнь, Валентина рассказала порталу Delfi.
Валентина родилась примерно в семи километрах от своего нынешнего дома – тут же, в Вилянском крае. Но уже примерно 20 лет она живет в доме "Борбали" поселка Луцаны, в восьми километрах от центра Виляны. Первые 18 лет она разделяла бытовые трудности с гражданским мужем. Была корова, поросята, телята, свой огород, а для дополнительного заработка продавали молоко. Женщина работала ткачихой в Viļānu dzīpars до самого закрытия предприятия в 1996 году.
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