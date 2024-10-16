Несмотря на активный демонтаж памятников, прославляющих советский режим в последние несколько лет, в Латвии до сих пор насчитывается около 200 таких памятников и большинство из них находится в местах захоронения. Их судьба остается неясной, и, как отмечает Служба государственной безопасности (СГБ), они помогают России распространять искаженную интерпретацию истории в угоду своим интересам. Delfi выясняет, действительно ли закон защищает такие памятники и можно ли ожидать политического решения о продолжении курса на избавление от советского наследия.

Один из памятников, прославляющих советский режим, возможно, самый известный, находится в центре небольшого латгальского городка Зилупе. Ярко-красный, с желтой звездой, серпом и молотом — это памятник "Отечественной войне".

Немногочисленные люди, проходящие через центр Зилупе в разгар рабочего дня, все куда-то спешат и о памятнике говорить отказываются. Дама с собачкой оправдывается, говоря, что не понимает по-латышски и что она торопится. Другая отвечает: "Я ничего не знаю. Мне это не нужно".

Женщина, которую я встретил на почте, сказала, что ей все равно и памятник и ее не беспокоит: "Как деревья растут, так и памятник стоит". Посетительница библиотеки тоже не хочет ввязываться в разговоры о памятниках. Она говорит, что людям все равно.

Женщина, которую я встретил в соседнем парке, была более разговорчива. Она считает, что местные жители думают, что памятник должен остаться: "Лучше оставить его. Все-таки это история. Была война. Я выросла после всех этих событий, историю нельзя стереть. Когда президент Латвии и журналисты приехали из Риги и осмотрели наш памятник, мы думали, что его тогда же снесут. [...] Рижане тоже были против сноса памятника Победы, но его все равно снесли... Зилупе — не в Риге. Хоть что-то из этого наследия должно остаться в Латвии. Мы забытый пригород, кому до нас есть дело?". Однако, если памятник будет демонтирован, она не думает, что местные жители будут протестовать. Все стали довольно равнодушными.

"Девочки всегда приносят туда цветы, мы сами убираем и чистим памятник. Утром 9 мая у нас дежурила полиция, но мы посмеялись, подождали, пока они уйдут, а потом положили цветы", — говорит она.

Проблемная ситуация

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