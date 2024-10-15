Чем в технологическом плане война в Украине отличается от всех других? Экономика дронов: кто их наиболее эффективно применяет и как им лучше всего противостоять? Какова роль западной военной помощи и как она влияет на фронт? Война на истощение: каков запас прочности у воюющих сторон? Стратегия и тактика, теория и практика: какие уроки следует извлечь Западу? Эти и другие нюансы и тонкости войны в Украине издатель Delfi Media Ханс Луйк обсудил в эфире с военным экспертом Агилем Рустамзаде.

— Знаете, мы здесь, в балтийских странах, серьезно ошибались на протяжении всего прошлого года. Повторяли, что Украина скоро выиграет, что наступление украинских войск так успешно, что они немедленно вернут Крым... Чтобы не впадать в подобный оптимизм, задам несколько вполне конкретных вопросов. Что вас больше всего удивило в 2024 году – на фронте, в тылу – в хорошем и плохом смысле? Начнем с вашей любимой темы: что нового в военной технике и технологиях.

— Я один из тех людей, которые с самого начала войны агитировали за масштабный выпуск дронов. Если вспомнить первые пять месяцев 2024 года, то именно благодаря дронам Украина смогла противостоять противнику. У нее очень не хватало артиллерийских боеприпасов, соотношение доходило до 1:10, то есть на один снаряд украинской артиллерии россияне произвели десять.

Весь мир увидел, каким грозным средством поражения и разведки являются дроны. Первые шесть месяцев этого года показали всему миру эволюцию. До этого многие военные консерваторы не воспринимали это, говорили, что танки еще на что-то способны на поле боя. Но я думаю, что все ясные умы увидели в этом перспективу будущих войн – как на море, так и на суше, и в воздухе.

Меня очень удивила позиция США - их внутриполитические терки оставили украинцев без оружия в самый трудный момент, и Украине было очень тяжело.

— Можете ли вы рассказать подробнее о том, как западные танки, такие как "Леопард", "Челленджер" и "Абрамс", а также артиллерийские орудия помогли Украине?

— Эта война имеет несколько уровней и несколько направлений, по которым она развивается. Несомненно, ограниченное количество танков нужно для маневренной войны. После того, как дроны зачистили какую-то территорию, где опасность минимальная и нет угроз от противника, то на нее можно зайти на танках. И это не зависит от их марки или производителя. Но, как мы видим, даже в маневренной войне, такой как наступательная операция в Курской области, нужны были малогабаритные передвижные средства, у которых большая скорость и которые могут прятаться на местности.

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