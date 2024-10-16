Комиссия Сейма по народному хозяйству заслушала информацию министра финансов Арвила Ашераденса о бюджете на 2025 год. Депутаты от оппозиции назвали бюджет безответственным и нереальным, поскольку в него не включено финансирование на железнодорожный проект Rail Baltica.
Вчера бюджет был внесен в повестку Сейма, который рассмотрит его в двух чтениях.
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