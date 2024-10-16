Комиссия Сейма по народному хозяйству заслушала информацию министра финансов Арвила Ашераденса о бюджете на 2025 год. Депутаты от оппозиции назвали бюджет безответственным и нереальным, поскольку в него не включено финансирование на железнодорожный проект Rail Baltica.