Если бы 80 лет назад история повернулась иначе и у немцев было бы больше времени, то центр Риги был бы похожим на Минск или Елгаву. Портал Delfi рассказывает о том, как немецко-фашистская армия планировала взорвать Ригу - и о том, почему этого не произошло.