Если бы 80 лет назад история повернулась иначе и у немцев было бы больше времени, то центр Риги был бы похожим на Минск или Елгаву. Портал Delfi рассказывает о том, как немецко-фашистская армия планировала взорвать Ригу - и о том, почему этого не произошло.
В середине октября 1944 года столицу Латвии покинули последние части немецкой армии, а на их место пришли новые оккупанты – Красная армия.
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