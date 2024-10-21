Жизнь ребенка с инвалидностью в неблагополучной многодетной семье, где у мамы проблемы с алкоголем, была очень непростой. Незадолго до совершеннолетия Никита Плеханов (24 года) попал в детский дом. Его судьба разительно поменялась после того, как он попал в центр поддержки для молодых людей, оставшихся без семейной опеки. Сейчас он учится в техникуме на повара, работает ассистентом других молодых людей и живет в социальной квартире. Рассказываем об невероятном пути молодого человека, который смог не только выстоять сам, но и помогает тем, кто рядом.
По его собственным словам, в тот момент он "совершил самую большую ошибку в своей жизни", вернувшись жить к матери и поверив ее обещаниям, что она изменилась. Он прожил с матерью около года, одновременно учась на программиста в Юрмале, а затем снова решил изменить свою жизнь.
Для разговора Никита пришел в офис Delfi. Одет был солидно — в рубашку и брюки. Никита худощавый, у него небольшие сложности с речью, при этом он производит впечатление уверенного в себе человека. Может и пошутить.
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