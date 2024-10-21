"Надо к чертям собачьим закрывать пропаганду. Потому что люди, к сожалению, подвержены ей. В силу многих причин: обида на местные власти, может быть, какая-то ностальгия и тоска по России, которая еще существует в людях где-то в глубине души...", - считает Екатерина Котрикадзе. Руководитель информационной службы и ведущая телеканала "Дождь" обсудила с журналистом rus.delfi.ee Артуром Изумрудовым тему кремлевской пропаганды, свободы слова и русского языка в странах Балтии.

Публикуем с сокращениями. Полная версия — здесь.

Напоминаем, что в декабре 2022 года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) аннулировал лицензию на вещание телеканала "Дождь" в Латвии, что обосновали тремя нарушениями: невведенной вовремя латышской звуковой дорожкой, картой России с Крымом и выраженным одним из ведущих сочувствием российским солдатам. Обжалование этого решения в суде ничего не дало телеканалу. Команда "Дождя" переехала из Риги в Амстердам, откуда теперь ведет вещание.

Две недели назад Екатерина Котрикадзе выступила с лекцией в Таллинне, что стало поводом для общения с rus.delfi.ee.

У нас (в странах Балтии) заблокировали доступ к десяткам российских телеканалов, чтобы ограничить влияние пропаганды. Считаете ли вы такие блокировки действенной мерой в борьбе с дезинформацией, и правильно ли, по вашему мнению, что государство прибегает к таким ограничениям?

Я очень изменила некоторые свои позиции и принципы после начала полномасштабного вторжения в Украину. Если бы вы меня спросили до войны, нужно ли блокировать российские медиа в Европе, я бы сказала – нет. Пускай цветут все цветы. Пусть люди имеют возможность выбирать, если кому-то интересно, что говорит пропаганда, пусть они смотрят. У людей есть интеллект, пусть они своим интеллектом определяют, где правда, а где ложь.

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